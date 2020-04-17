Рязанские аграрии приступили посадке картофеля

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Работы на полях ООО «Новая жизнь», Кораблинский район, апрель 2020 года, фото Кирилла Островского.

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По состоянию на 17 апреля в Рязанской области весенний сев проведён на 44%. В том числе: яровые зерновые культуры посеяны на площади 211 тыс. га (67% от плана), однолетние травы – на 16 тыс. га (55%), сахарная свекла — на 1,9 тыс. га (38%), подсолнечник – на 7 тыс. га (13%), яровой рапс – на 10 тыс. га (21%), горчица – на 0,6 тыс. га (25%), соя – на 0,2 тыс. га (0,7%), многолетние беспокровные травы – на 5,6 тыс. га (50%). Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза. 

В Скопинском и Рязанском районах аграрии приступили к посадке картофеля, а в Захаровском районе – к севу овощей открытого грунта.

Кроме того, озимые культуры подкормлены 317 тыс. га (95% посевной площади), многолетние травы – на 26 тыс. га (35%). Завершили подкорму озимых культур сельхозтоваропроизводители 7 районов области.

Для сохранения влаги в почве ведется боронование зяби (472 тыс. га), многолетних трав (35 тыс. га) и озимых культур (180 тыс. га).

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