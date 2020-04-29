Рязанская полиция усилит контроль за гражданами

В Рязанской области сотрудники полиции, МЧС, Минприроды и нацпарка «Мещёрский» ведут контроль за соблюдением противопожарного режима. В преддверии и на майских праздниках он будет усилен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Полицейские будут патрулировать леса, парки, лесопосадки. Также будет вестись наблюдение в береговой зоне водоёмов и рек в лесах области.
По данным правоохранителей, с начала пожароопасного сезона на нарушителей было составлено более 155 административных протоколов, возбуждено 1 уголовное дело.
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