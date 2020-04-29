Среда, 29 апреля, 2020
17.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанская полиция усилит контроль за гражданами

7info

Николай Любимов рассказал, в каком случае введут пропуска для выхода на улицу

Власть
Систему выдачи пропусков для выхода на улицу в Рязанской области введут в случае ухудшения обстановки по коронавирусу. Об этом заявил губернатор Николай...
Узнать больше

В Рязани умер 66-летний мужчина с коронавирусом

Коронавирус ТОП
В субботу, 25 апреля, в больнице имени Семашко в Рязани умер 66-летний мужчина с подтверждённым COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

У Дворца детского творчества в Рязани упало дерево

Новости Рязани
В парке перед Дворцом детского творчества в Рязани упало дерево. Об этом РИА «7 новостей» сообщил читатель. По словам...
Узнать больше
-

В Рязанской области сотрудники полиции, МЧС, Минприроды и нацпарка «Мещёрский» ведут контроль за соблюдением противопожарного режима. В преддверии и на майских праздниках он будет усилен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. 

Полицейские будут патрулировать леса, парки, лесопосадки. Также будет вестись наблюдение в береговой зоне водоёмов и рек в лесах области. 

По данным правоохранителей, с начала пожароопасного сезона на нарушителей было составлено более 155 административных протоколов, возбуждено 1 уголовное дело.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области продлили режим самоизоляции

Новости Рязани
В Рязанской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 11 мая. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. Напомним,...
Узнать больше

В Рязанской области начал работать Экономический информационный центр

Новости Рязани
В здании на улице Каширина, 1А в Рязани начал работу Экономический информационный центр. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Узнать больше

В центре Рязани произошло ДТП

Новости Рязани
В среду, 29 апреля, в центре Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе ДТП | Аварии | Рязань.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области продлили режим самоизоляции

Новости Рязани
В Рязанской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 11 мая. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. Напомним,...
Узнать больше

24 рязанца с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Коронавирус ТОП
Состояние 24 рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.  Всего по...
Узнать больше

«Капитал — Строитель Жилья!» вошёл в число системообразующих предприятий Российской экономики

Новости Рязани
Застройщики, признанные системообразующими предприятиями, имеют право на налоговые и прочие льготы от государства. Для таких застройщиков вводится мораторий на банкротство и другие...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+