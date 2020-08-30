Рязанка, обманувшая пользователей «Одноклассников» на 5 млн рублей, получила условный срок

В Рязани суд вынес приговор по уголовному делу об обмане пользователей соцсети «Одноклассники». Обвинение в суде поддерживала прокуратура Октябрьского района города.

По информации пресс-службы прокуратуры Рязанской области, женщина с октября 2015 по декабрь 2016 года продавала детскую одежду и обувь, договариваясь с покупателями с помощью «Одноклассников». Получив 100-процентную предоплату, большей части клиентов товар предпринимательница не передавала.

– В результате преступных действий рязанки потерпевшим причинён ущерб на сумму более 5 миллионов рублей, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Рязанской области.

Суд признал рязанку виновной в незаконном предпринимательстве (п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, женщина должна будет выплатить более 5 миллионов рублей по гражданским искам 294 потерпевших.

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На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.