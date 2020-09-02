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Новости РязаниОбщество

Рязанцы пожаловались на перебои в работе одной из маршруток

7info

Жители Рязани пожаловались на перебои в работе маршрутки №82. Пост от автора, пожелавшего остаться анонимным, появился в группе Рязань.

– Объясните, что происходит с 82 маршруткой? Почему машин все меньше? Перерыв доходит до 20 минут, а для некоторых это единственный способ доехать на работу без пересадок! – написано в соцсети.

Пользователь ВК также задаётся вопросом, что будет зимой или в период эпидемии коронавируса. 

– Вся семья пользуется этим маршрутом и заменить его нечем. Верните на линию все 82! – написано в ВК. 

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