Рязанцев пригласили спасти от дождя лишившийся крыши павильон в Торговом городке

-

В Рязани градозащитники пытаются спасти от дождя павильон «Мещера» в Торговом городке. Об этом они сообщили в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, ранее неизвестные сняли металлическую кровлю с павильона. В случае дождя, а в Рязани он ожидается сильный, павильон может серьёзно пострадать.

В субботу, 20 июня, активисты собираются укрыть здание банерной тканью. Желающих принять участие в работах ждут в 14.15 у павильона.

Контактные телефоны:

+ 7 910-902-96-13 Игорь Кочетков

+ 7 920-999-13-87 Алексей Бирюков