Рязанцев предупредили о ливнях с грозой и градом

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовала метеопредупреждение.

В субботу, 20 июня, через регион с северо-запада на юго-восток пройдёт активный холодный фронт. Из-за него сегодня днём ожидается дождь, местами осадки будут сильными, гроза, град. Кроме того, усилится ветер, скорость которого порывами будет достигать 15-20 метров в секунду.

Такая погода сохранится до конца дгня субботы, 20 июня.

Будьте внимательны и осторожны!