С павильона в рязанском Торговом городке украли крышу

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В Рязани, с одного из павильонов Торгового городка пропала крыша. Об этом сообщили активисты в группе ВООПИиК Рязань

По их информации, металлическая кровля была украдена с павильона «Мещера». Неизвестные лица вывезли её, ориентировочно, в минувшие выходные.

Градозащитники напомнили, что здание находится в муниципальной собственности, оно входит в состав достопримечательного места. Из-за пропажи кровли может погибнуть внутреннее убранство павильона, в том числе сделанная на Рязанском электроламповом заводе в 1955 году люстра.

Активисты написали, что в последнее время сносить старые дома и разграблять здания стали с большой скоростью. Они назвали это опасной тенденцией.

Сообщается, что заявление о краже написано в полицию, также информация доведена до Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.