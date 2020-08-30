Рязанца осудили за оскорбление обвинителя в суде

Прокуратура Советского района Рязани поддержала государственное обвинение в отношении рязанца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Молодой человек проявил неуважение к суду в ходе рассмотрения по существу уголовного дела, по которому выступал подсудимым, оскорбив участника процесса – государственного обвинителя в связи с несогласием с его позицией относительно наказания.

Приговором Советского районного суда Рязани К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.

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Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.