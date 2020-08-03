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Новости РязаниСпорт

«Рязань-ВДВ» начала новый сезон с победы

7info

В субботу, 1 августа, стартовал чемпионат России по футболу среди женских команд Суперлиги. В этом сезоне в турнире принимают участие 8 клубов.

Футболистки «Рязани-ВДВ» начали новый сезон с победы – в гостях «десантницы» переиграли «Чертаново» – 1:0. Единственный мяч в ворота соперниц на 88-й минуте встречи забила Ася Туриева. 

–  Я рад, что мы добились победы, – отметил после игры главный тренер «Рязани-ВДВ» Георгий Шебаршин. – Она была сложной, но мы ожидали, что так будет. «Чертаново» показало бойцовский характер. Мы готовились, и план сработал. По совокупности мы заслужили победу, хотя у «Чертаново» также были подходы. Я в команде совсем недавно, с радостью воспринял приглашение возглавить команду. Рад, что так сложилось. Мне нравится работать в женском футболе. Такими предложениями не разбрасываются.

Во всех остальных матчах тура хозяева были сильнее: «Звезда-2005» – «Енисей» – 2:1, ЦСКА – «Зенит» – 2:1 и «Локомотив» – «Краснодар» – 1:0. 

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