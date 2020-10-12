В воздухе в центре Рязани выявили трёхкратное превышение сероуглерода

Рязанская мэрия продолжает проводить мониторинг воздуха в городе. Мониторинг проводится в связи с появлением неприятного «навозного» запаха, который беспокоит рязанцев.

По сообщению пресс-службы администрации, в понедельник, 12 октября, проводились исследования воздуха в Железнодорожном, Советском и Октябрьском районах. Согласно исследованиями, в Железнодорожном и Октябрьском районах превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. При этом в центре Рязани, в районе площади Свободы, концентрация сероуглерода в воздухе превышала допустимые показатели в три раза.

Кроме сероуглерода, рязанский воздух анализировали на наличие ещё 8 загрязняющих веществ. На основе результатов проведённых проб администрация Рязани направила запросы в уполномоченные органы с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.