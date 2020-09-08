В рязанском ЦПКиО откроют круглогодичные кафе

В Рязани планируют развивать инфраструктуру ЦПКиО. В частности там хотят открыть круглогодичные кафе.

Такое решение принято на встрече по обсуждению стратегии развития города. В ближайшее время мэрия выберет зоны парка с наибольшим потоком посетителей. Именно эти места в будущем отдадут под размещение кафе, которые смогут принимать посетителей круглый год.

Это и другие предложения участников встречи будут проработаны и использованы в стретегии развития Рязани на ближайшие 10 лет, уточнили в пресс-службе администрации города.