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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области выпускники сдали ЕГЭ по математике

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10 июля в Рязанской области провели ЕГЭ по математике профильного уровня. Экзамен сдавали более 2500 человек, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Для проведения ЕГЭ в Рязанской области подготовили 30 пунктов. Один пункт работает на дому в Рязанском районе. Проверил то, как рязанские выпускники сдают экзамен, зампред регионального правительства Роман Петряев. Он посетил пункт проведения экзамена №54, который находится в рязанской школе №47.

Как и в остальных пунктах приёма экзамена, в нём соблюдены все требования, установленные Роспотребнадзором. На пол нанесена разметка, определяющая социальную дистанцию, организовано несколько входов, закуплены антисептики. Медработники перед началом экзамена проверяют у участников температуру, а все работники ППЭ сдали тесты на коронавирус.

– Сегодня проводится ЕГЭ по профильной математике, его сдают те ребята, которые хотят связать свою жизнь с техническими специальностями. Это один из самых массовых экзаменов, – отметила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

На экзамене по профильной математике присутствовали общественные наблюдатели. И хотя им не рекомендовано находиться в аудиториях, они следили за процессом из коридоров и штаба ППЭ.

Напомним, в этом году минимальное количество баллов по профильной математике, установленных Рособрнадзором, не изменилось и составляет 27.

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