Во вторник в Рязанской области потеплеет до +25°С

Вторник в Рязанской области ожидается сухой и тёплый. Прогноз погоды на 18 августа на своём сайте опубликовало ГУ МЧС России по региону.

В течение суток возможна переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах может возникнуть туман. Рязанцам стоит быть готовыми к ветру. Днём его порывы достигнут 9 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +6°С. В светлое время суток воздух прогреется до +25°С.