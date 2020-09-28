В Рязани появилась Аллея Героев Дальней авиации

В Рязани заложили Аллею Героев Дальней авиации. Мероприятие прошло в рязанском посёлке Дягилево, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На месте аллеи высадили 20 лип. Кроме того, в парке военного городка посёлка Дягилево провели большой субботник. Участие в нём приняли военнослужащие, активисты общественных организаций, неравнодушные рязанцы.

Мероприятие приурочили к 80-летию 43 Центра боевого применения и переучивания летного состава военного городка Дягилево. Его участники собрали мусор в парке, убрали листву у памятника А. В. Белякова, высадили кустарники.





