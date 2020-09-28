Понедельник, 28 сентября, 2020
17.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

В Рязани появилась Аллея Героев Дальней авиации

7info7

В Рязани заложили Аллею Героев Дальней авиации. Мероприятие прошло в рязанском посёлке Дягилево, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На месте аллеи высадили 20 лип. Кроме того, в парке военного городка посёлка Дягилево провели большой субботник. Участие в нём приняли военнослужащие, активисты общественных организаций, неравнодушные рязанцы.

Мероприятие приурочили к 80-летию 43 Центра боевого применения и переучивания летного состава военного городка Дягилево. Его участники собрали мусор в парке, убрали листву у памятника А. В. Белякова, высадили кустарники.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Во вторник в Рязани будут отключать электричество

Новости Рязани
Во вторник, 29 сентября, в Рязани будут отключать электроэнергию. Без света останутся несколько домов, сообщает пресс-служба горадминистрации. Причиной отключения...
Узнать больше

В администрации Рязани прокомментировали толпу детей на входе в школу №13

Новости Рязани
Администрация Рязани прокомментировала толпу детей, собравшуюся сегодня утром на входе в школу №13. Сообщение об этом появилось в группе Рязань.
Узнать больше

В Рязани стартовала есенинская неделя

Культура
В Рязанской области началась есенинская неделя. Её проводят в преддверии 125-летия со дня рождения поэта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

С заботой о старшем поколении. Пожилые рязанцы получат подарки от «Альфа-стоматологии»

Новости Рязани
Клиника «Альфа-стоматология» по праву завоевала авторитет социально-ориентированный организации. Её специалисты не раз проводили интерактивные занятия для малышей, рассказывая им о правилах гигиены...
Узнать больше

В Рязани начала работу новая радиостанция

Новости Рязани
В понедельник, 28 сентября, в Рязани начала вещание новая музыкально-информационная радиостанция «ТКР ФМ».
Узнать больше

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Администрация
Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Стань другом для ребёнка из детского дома

Акценты
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...
Узнать больше

НеслуЧАЙная покупка. Как порадовать себя бодрящим напитком, развивающим вкус к жизни?

Акценты
Чтобы этот тонизирующий напиток действительно активизировал гормоны радости, его нужно правильно подобрать.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+