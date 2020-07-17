В Рязани открылась новая детская площадка

В пятницу, 17 июля, на территории частного сектора по улице Шевченко прошло открытие новой детской площадки. В мероприятии приняли участие глава администрации города Рязани Елена Сорокина, председатель комитета ТОС «Радуга» Галина Синицына, местные жители. Проект был реализован в рамках областной программы поддержки местных инициатив.

Галина Синицина рассказала, что с середины прошлого века на этом месте находилась контейнерная площадка, большой проблемой был вывоз ТКО и КГО с данной территории. В августе 2019 года было принято решение ликвидировать свалку и перенести контейнерную площадку в другое, более удобное место.

– Мы давно хотели благоустроить эту территорию и сделать здесь детскую площадку. Но долгое время не находили отклика от властей. Но с приходом Елены Сорокиной ситуация изменилась. Нам предложили разработать проект и принять участие в областной программе поддержки местных инициатив. Конечно, были сомнения, что мы станем одними из победителей, но нам удалось это сделать. И мы очень этому рады, – отметила Галина Синицина.

Стоимость проекта – 700 тыс. руб., из них 35 тыс. руб. – софинансирование со стороны местных жителей, и 35 тыс. руб. вложил депутат Рязанской городской Думы Сергей Еремин.

– Площадка была установлена за 10 дней. Подрядчики просто молоды! Сделали все быстро, аккуратно, видно было, что к своей работе они относятся очень ответственно, – рассказали местные жители.

В свою очередь директор подрядной организации ООО «Атрикс 62» Ольга Агафонова поблагодарила жителей за совместную работу и вручила Галине Синициной сертификат на получение песочницы.

Елена Сорокина отметила, что успешная реализация проекта и открытие данной площадки – это во многом заслуга именно местных жителей, активистов ТОС «Радуга».

– Хочется сказать всем вам спасибо за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Очень сложно что-либо менять, если люди этого не хотят. Вы же не только проявили инициативу, но и приняли активное участие в подготовке территории и установке площадки. Наша совместная работа обязательно будет продолжена.

В завершении встречи местные жители обратились с просьбой к главе городской администрации оказать помощь в озеленении и освещении данной территории.











