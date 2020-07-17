В Рязани открылась новая детская площадка

В пятницу, 17 июля, на территории частного сектора по улице Шевченко прошло открытие новой детской площадки. В мероприятии приняли участие глава администрации города Рязани Елена Сорокина, председатель комитета ТОС «Радуга» Галина Синицына, местные жители. Проект был реализован в рамках областной программы поддержки местных инициатив.
Галина Синицина рассказала, что с середины прошлого века на этом месте находилась контейнерная площадка, большой проблемой был вывоз ТКО и КГО с данной территории. В августе 2019 года было принято решение ликвидировать свалку и перенести контейнерную площадку в другое, более удобное место.
Стоимость проекта – 700 тыс. руб., из них 35 тыс. руб. – софинансирование со стороны местных жителей, и 35 тыс. руб. вложил депутат Рязанской городской Думы Сергей Еремин.
В свою очередь директор подрядной организации ООО «Атрикс 62» Ольга Агафонова поблагодарила жителей за совместную работу и вручила Галине Синициной сертификат на получение песочницы.
Елена Сорокина отметила, что успешная реализация проекта и открытие данной площадки – это во многом заслуга именно местных жителей, активистов ТОС «Радуга».
В завершении встречи местные жители обратились с просьбой к главе городской администрации оказать помощь в озеленении и освещении данной территории.
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