Пятница, 17 июля, 2020
19.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбществоФото

В Рязани открылась новая детская площадка

7info

В пятницу, 17 июля, на территории частного сектора по улице Шевченко прошло открытие новой детской площадки. В мероприятии приняли участие глава администрации города Рязани Елена Сорокина, председатель комитета ТОС «Радуга» Галина Синицына, местные жители. Проект был реализован в рамках областной программы поддержки местных инициатив.

Галина Синицина рассказала, что с середины прошлого века на этом месте находилась контейнерная площадка, большой проблемой был вывоз ТКО и КГО с данной территории. В августе 2019 года было принято решение ликвидировать свалку и перенести контейнерную площадку в другое, более удобное место.

– Мы давно хотели благоустроить эту территорию и сделать здесь детскую площадку. Но долгое время не находили отклика от властей. Но с приходом Елены Сорокиной ситуация изменилась. Нам предложили разработать проект и принять участие в областной программе поддержки местных инициатив. Конечно, были сомнения, что мы станем одними из победителей, но нам удалось это сделать. И мы очень этому рады, – отметила Галина Синицина.

Стоимость проекта – 700 тыс. руб., из них 35 тыс. руб. – софинансирование со стороны местных жителей, и 35 тыс. руб. вложил депутат Рязанской городской Думы Сергей Еремин.

– Площадка была установлена за 10 дней. Подрядчики просто молоды! Сделали все быстро, аккуратно, видно было, что к своей работе они относятся очень ответственно, – рассказали местные жители.

В свою очередь директор подрядной организации ООО «Атрикс 62» Ольга Агафонова поблагодарила жителей за совместную работу и вручила Галине Синициной сертификат на получение песочницы.

Елена Сорокина отметила, что успешная реализация проекта и открытие данной площадки – это во многом заслуга именно местных жителей, активистов ТОС «Радуга».

– Хочется сказать всем вам спасибо за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Очень сложно что-либо менять, если люди этого не хотят. Вы же не только проявили инициативу, но и приняли активное участие в подготовке территории и установке площадки. Наша совместная работа обязательно будет продолжена.

В завершении встречи местные жители обратились с просьбой к главе городской администрации оказать помощь в озеленении и освещении данной территории.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяПопрошайка перерезал горло пассажиру электрички в Подмосковье
Следующая статьяБеременную на восьмом месяце девушку избили за замечание

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев призывают проголосовать за туристический кластер «Паустовский»

Мой Бизнес. Рязанская область
С 16 июня по 23 июля проходит Всероссийский конкурс АСИ на создание эколого-туристских кластеров. Центром развития туризма Рязанской области заявлен проект создания...
Узнать больше

В Рязани открылась новая детская площадка

Администрация
В пятницу, 17 июля, на территории частного сектора по улице Шевченко прошло открытие новой детской площадки. В мероприятии приняли участие глава администрации...
Узнать больше

Николай Любимов посетил ОАО «Завод точного литья»

Новости Рязани
В понедельник, 17 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил ОАО «Завод точного литья» – одно из ведущих предприятий в металлургическом секторе...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Первый маршрут проекта #КартаКосмосРязань прошёл по территории Щацка и Сасово

Космическая карта Рязанской области
3 июля 2020 года в рамках реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» - #КартаКосмосРязань  состоялась краеведческая экспедиция в...
Узнать больше

В России отменили шествие «Бессмертного полка»

Новости мира
Шествие «Бессмертного полка», запланированное в России на 26 июля, не состоится. Об этом сообщает ТАСС. Акция «Бессмертный полк» ежегодно...
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам в связи с коронавирусом

Новости Рязани
Глава региона напомнил жителям Рязани и области, что никто не отменял режим самоизоляции для пожилых людей и людей с серьёзными заболеваниями. Кроме того, все открытые объекты должны соблюдать требования Роспотребнадзора.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Сасово – ключи от Вселенной

#КартаКосмосРязань
«Пошли, скрипач, в открытый космос» – эта фраза из любимого фильма «Кин-дза-дза» приходила мне на ум, когда начались разговоры о космическом проекте на сайте «7info». Но коллективный разум порой осуществляет невозможное…
Узнать больше

Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

Акценты
Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака...
Узнать больше

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+