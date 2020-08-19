Стало известно, в каком формате в Рязанской области пройдут линейки на 1 сентября

В связи с запретом на массовые мероприятия в Рязанской области общешкольные линейки в привычном формате решили не проводить. Однако без праздничных мероприятий рязанские школьники на День знаний не останутся. Об этом сообщила на пресс-конференции 19 августа министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина.

1 сентября исключение сделали школам, в которых учатся до 50 детей. Они проведут общие линейки на улице. Большим школам рекомендовано провести торжества либо на улице по параллелям (при условии того, что состав параллели не превышает 50 человек), либо в кабинетах для каждого класса отдельно.

Родители смогут присутствовать в средствах защиты на уличных линейках. Правда, от традиции провода родителями первоклассников до кабинетов придётся отказаться. Взрослых не пустят внутрь школ.

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Отметим, что в этом году в рязанские школы пойдут 12 тысяч первоклассников.

Ранее Щетинкина рассказала, как в рязанских школах будет организован учебный процесс в период пандемии.