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Рязанцам рассказали, как начнётся новый учебный год в условиях пандемии

7info

В среду, 19 августа, министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала, в каком формате начнётся новый учебный год.

Глава регионального Минобра отметила, что новый учебный год стартует в традиционном формате. Правда, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, в образовательных учреждениях будут соблюдать ряд правил. Каждое утро ученикам и учителям будут измерять температуру. Если температура тела человека будет превышать 37,1 градуса, его отправят домой. При этом речь идёт не только о школьниках, но и о педагогах. От занятий также отстранят тех учителей и учеников, в чьих семьях есть заболевшие.

Щетинкина настоятельно попросила родителей юных рязанцев каждое утро внимательно следить за состоянием детей перед походом в школу и регулярно измерять температуру. 

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Маски и перчатки в обязательном порядке будут носить обслуживающий персонал школ и сотрудники столовых.  Учителя и школьники смогут надевать защитные средства по желанию. В кабинетах будут работать рециркуляторы, ежедневно в образовательных учреждениях будет проводиться дезинфекция. Кроме того, на школы закупят антисептики.

За каждым классом закрепят своё помещения. Школьники смогут посещать только кабинеты технологии, ИЗО, музыки, физики и химии.

Перемены будут общие для всех учеников. Образовательный график и график посещения столовых школы составят индивидуально.

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