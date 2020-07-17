Сотрудники «Газпром Межрегионгаз» предотвратили более 4 тысяч аварий в Рязанской области

С начала года в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение Рязанская область» поступило более 4 тысяч аварийных заявок. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По адресам сотрудники выявили 1376 утечек газа, а также различные неисправности в работе газового оборудования. Все нарушения были оперативно устранены.

Ежедневно 28 бригад АО «Газпром газораспределение Рязанская область» осуществляют обслуживание и проверку оборудования по адресам, с которых поступают заявки. На вызовах специалисты используют средства индивидуальной защиты. Вызвать бригаду АДС можно по телефонам 04, (104 – с мобильного телефона) или номеру Единой службы спасения – 112.

При возникновении запаха газа или поломке газового оборудования нужно незамедлительно связаться с газовой службой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать газовые приборы, это может привести к самым негативным последствиям. Аварийно-диспетчерская служба нашей компании работает в круглосуточном режиме и приедет на вызов в любое время, – сказал начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Владимир Григорьев.