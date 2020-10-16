Рекомендации ОНФ и Минстроя возьмут за основу при благоустройстве Рязани

Рекомендации ОНФ и Минстроя по благоустройству Рязани возьмут на особый контроль в администрации города. Об этом Елена Сорокина сообщила на совещании в пятницу, 16 октября.

На совещании подвели итоги рабочего визита члена центрального штаба ОНФ Светланы Калининой и представителя Министерства строительства и ЖКХ РФ Павла Данилова в Рязань.

Эксперты осматривали в Рязани объекты благоустройства. Так, они посетили Наташин парк, Парк морской славы, Севастопольскую аллею, Парк имени Белякова в Дягилеве, скейт-площадку в ЦПКиО. Также столичная делегация оценила состояние дворов в Канищеве и Строителе.

Рязанской мэрии представители ОНФ и Минстроя дали ряд поручений и предложений, а также высказали свои замечания по вопросам реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Кроме того, они указали на недочёты в работе управляющий компаний, благоустройстве школьных дворов и территорий детских садов. Подняли также вопросы содержания игровых и спортивных площадок.

Нам очень важен взгляд со стороны. Еще одно мнение авторитетных экспертов поможет выработать решения общегородских вопросов. Исполнение поручений ОНФ и Минстроя, безусловно, улучшит жизнь наших жителей, – подчеркнула Елена Сорокина.