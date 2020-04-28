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О самом главном. Обзор новостей за 28 апреля

Екатерина Приведенцева

В Москве ищут водителя, разбившего «Гелендваген» о столб

Новости мира
Фото и видео - РЕН ТВ Утром 22 апреля неизвестный разбил и Mercedes-Benz G-Class на Ленинском проспекте в...
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Кубанская продавщица выгнала из магазина грабителя в маске

Новости мира
В Краснодарском крае продавщица выгнала из магазина грабителя. Он пришел на преступление в медицинской маске и очках. Как сообщает...
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В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Новости мира
В пятницу, 24 апреля, оперативный штаб сообщил о смерти в Москве 41 пациента с положительным тестом на коронавирус.  По...
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Представляем вам обзор новостей за вторник, 28 апреля.

Больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Рязанской области.

Елена Сорокина распорядилась завершить отопительный сезон с 1 мая.

Рязанцы могут не проводить поверку счётчиков до 2021 года.

В РВВДКУ учебный год завершится досрочно.

среду, 29 апреля, в группе Официальной Рязанской лиги ВКонтакте состоится прямой эфир с Евгением Донских.

Басманный районный суд Москвы вновь продлил срок содержания под стражей Сергея Карабасова. На этот раз – до 4 июня.

Двоих рязанцев будут судить за кражу деталей с железной дороги.

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НОВОСТИ РЯЗАНИ

О самом главном. Обзор новостей за 28 апреля

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Представляем вам обзор новостей за вторник, 28 апреля. https://youtu.be/5LZbuTN_de0 Больше сотни новых случаев заболевания...
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В Рязанской области умерли двое мужчин с подтверждёнными тестами на COVID-19

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В больницах Рязани скончались два человека с подтверждёнными тестами на COVID-19. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, сообщила оперативная группа правительства...
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В Новомичуринске ищут пропавшего мужчину

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В Рязанской области пропал 46-летний Анатолий Малев. Информация о начале его поисков появилась в группе ПСО «ЛизаАлерт». Малев –...
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ТОП НОВОСТЬ

Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

Новости мира
Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов...
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В Рязанской области умерли двое мужчин с подтверждёнными тестами на COVID-19

Коронавирус ТОП
В больницах Рязани скончались два человека с подтверждёнными тестами на COVID-19. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, сообщила оперативная группа правительства...
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Путин объявил выходными ещё три дня в мае

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России удалось остановить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин.  При этом он подчеркнул, что ситуация остаётся...
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Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

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Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
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Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

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Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
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Как читать новости, чтобы они не раздражали

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"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
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