О самом главном. Обзор новостей за 28 апреля

Представляем вам обзор новостей за вторник, 28 апреля.
Больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Рязанской области.
Елена Сорокина распорядилась завершить отопительный сезон с 1 мая.
Рязанцы могут не проводить поверку счётчиков до 2021 года.
В РВВДКУ учебный год завершится досрочно.
среду, 29 апреля, в группе Официальной Рязанской лиги ВКонтакте состоится прямой эфир с Евгением Донских.
Басманный районный суд Москвы вновь продлил срок содержания под стражей Сергея Карабасова. На этот раз – до 4 июня.
Двоих рязанцев будут судить за кражу деталей с железной дороги.
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