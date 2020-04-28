Рязанцы могут не проводить поверку счётчиков до 2021 года

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Согласно разъяснениям Росстандарта и Росаккредитации, данным в письме от 21.04.2020 N AA-275/04/НС-73, все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки до 01 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг принимаются.

Указанные разъяснения основаны на п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 424, согласно которому действие положений подпункта «д» пункта 81(12) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354, в части установления неисправности (выхода из строя) приборов учета в случае истечения межповерочного интервала поверки приборов учета приостановлено до 01 января 2021 года.

Подготовлено прокуратурой Пителинского района

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