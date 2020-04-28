Двоих рязанцев будут судить за кражу деталей с железной дороги

Транспортные полицейские с поличным задержала двоих рязанцев, укравших детали с железной дороги.
28-летний безработный житель Милославского района узнал, что на обочине главного пути перегона между станциями «Рязань-1» и «Лесок» лежат металлические контруголки. Мужчина решил украсть их и сдать на металлолом.
Один унести все детали он бы не смог, поэтому позвал на помощь такого же безработного земляка. Злоумышленников задержали на месте преступления при погрузке уголков на тележку.
В отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело. Как выяснилось они уже были неоднократно судимы за аналогичные преступления.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram