Вторник, 28 апреля, 2020
10 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Двоих рязанцев будут судить за кражу деталей с железной дороги

7info 2

Рязанских школьников приглашают участвовать во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Новости Рязани
Школьники Рязанской области могут участвовать во Всероссийском онлайн-конкурсе «Большая перемена», главная цель которого - дать возможность подросткам проявить себя и определить реальный...
Узнать больше

Стали известны улицы Рязани, которые обработают аэрозольным методом

Администрация
Ранее сотрудники ГИБДД разработали 5 маршрутов. Именно по ним должна пройти техника, представленная Дягилевским военным городком. Конечно, если позволит погода.
Узнать больше

В пятницу в Рязани потеплеет до +12°С

Новости Рязани
В пятницу, 24 апреля, в Рязани будет тепло и облачно. Осадков не ожидается. Такой прогноз опубликовал сайт ГУ...
Узнать больше
-

Транспортные полицейские с поличным задержала двоих рязанцев, укравших детали с железной дороги.

28-летний безработный житель Милославского района узнал, что на обочине главного пути перегона между станциями «Рязань-1» и «Лесок» лежат металлические контруголки. Мужчина решил украсть их и сдать на металлолом.

Один унести все детали он бы не смог, поэтому позвал на помощь такого же безработного земляка. Злоумышленников задержали на месте преступления при погрузке уголков на тележку.

В отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело. Как выяснилось они уже были неоднократно судимы за аналогичные преступления.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Двоих рязанцев будут судить за кражу деталей с железной дороги

Новости Рязани
Транспортные полицейские с поличным задержала двоих рязанцев, укравших детали с железной дороги. 28-летний безработный житель Милославского района узнал, что...
Узнать больше

В Рязани начали строить кришнаитский храм

Видео
В Рязани может появиться храм для кришнаитов. Уже состоялась закладка первого камня. Об этом сообщает группа «Ведический центр Гауранга» ВКонтакте.
Узнать больше

Рязанцы могут не проводить поверку счётчиков до 2021 года

Новости Рязани
Согласно разъяснениям Росстандарта и Росаккредитации, данным в письме от 21.04.2020 N AA-275/04/НС-73, все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами - потребителями...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

#МЫожидаемКВН. Прямой эфир с Евгением Донских

Новости Рязани
Официальная Рязанская лига МС КВН продолжает марафон #МЫожидаемКВН. В среду, 29 апреля, в группе Официальной Рязанской лиги ВКонтакте состоится...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей 27 апреля

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей за понедельник, 27 апреля. https://youtu.be/L-VvGTZ1MgA По состоянию на 16...
Узнать больше

«Капитал — Строитель Жилья!» признан системообразующим предприятием Российской экономики

Новости Рязани
Рязанский застройщик «Капитал - Строитель Жилья!» включён в перечень системообразующих предприятий Российской экономики. По словам Владимира Якушева, (министр строительства...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+