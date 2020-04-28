В РВВДКУ учебный год завершится досрочно

Во всех вузах и довузовских учреждениях Министерства обороны учебный год завершится досрочно. Такое решение принял Министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
В довузовских образовательных организациях обучение закончится к 30 апреля, а в вузах – к 5 мая. В Рязанской области таким учреждением является РВВДКУ им. Маргелова.
Ранее у курсантов отменили весенние каникулярные отпуска. Это позволило пройти учебную программу досрочно.
Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае. Воспитанники довузовских учреждений, не находящихся на карантине, отправятся домой.
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