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#МЫожидаемКВН. Прямой эфир с Евгением Донских

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Официальная Рязанская лига МС КВН продолжает марафон #МЫожидаемКВН.

В среду, 29 апреля, в группе Официальной Рязанской лиги ВКонтакте состоится прямой эфир с Евгением Донских.

Евгению Донских есть о чём рассказать. В КВН он побывал, наверное, во всех возможных ролях – чемпион высшей лиги КВН (команда РУДН), автор, ведущий, редактор, куратор 12 официальных лиг, креативный продюсер «КВН Продакшн».

Начало трансляции в 15.00.

Присоединяйтесь!

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