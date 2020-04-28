МЫожидаемКВН. Прямой эфир с Евгением Донских

Официальная Рязанская лига МС КВН продолжает марафон #МЫожидаемКВН.
В среду, 29 апреля, в группе Официальной Рязанской лиги ВКонтакте состоится прямой эфир с Евгением Донских.
Евгению Донских есть о чём рассказать. В КВН он побывал, наверное, во всех возможных ролях – чемпион высшей лиги КВН (команда РУДН), автор, ведущий, редактор, куратор 12 официальных лиг, креативный продюсер «КВН Продакшн».
Начало трансляции в 15.00.
Присоединяйтесь!
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