Елена Сорокина распорядилась завершить отопительный сезон с 1 мая

Глава администрации Рязани Елена Сорокина дала указание подготовить распоряжение о завершении отопительного сезона с 1 мая. Об этом она сообщила у себя на странице в Фейсбуке.
Напомним, ранее чиновники администрации предполагали отключить отопление с 14-15 мая. Они мотивировали это тем, что после 5 мая погода ухудшится и жители могут испытывать дискомфорт от отсутствия тепла.
Сорокина написала, что в администрации прислушались к мнению горожан, большинство из которых предлагали отключить отопление уже в начале следующего месяца. Рязанцы действительно писали в соцсетях о том, что топить до середины мая не стоит. Основной аргумент – высокая плата за отопление.
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