Стало известно, когда в Рязани собираются завершить отопительный сезон

Отопительный сезон в Рязани планируется завершить 14-15 мая. Об этом сообщил в ходе совещания и. о. начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин.
Совещание по вопросам благоустройства, организации деятельности городского хозяйства, а также работы социальной сферы глава администрации Елена Сорокина провела в режиме видеоконференции.
Кожин напомнил, что отопление в городе отключают, если в течение минимум пяти дней среднесуточная температура воздуха выше 8 градусов. По его словам, именно такую погоду прогнозируют синоптики на период с 1 по 5 мая. Но затем ожидается похолодание и осадки.
С учётом того, рязанцы сейчас находятся на самоизоляции, тепло подаётся также в медицинские учреждения, отключить отопление в городе, по мнению чиновника, целесообразно 14-15 мая.
Глава администрации Рязани Елена Сорокина поручила следить за изменением погодных условий и корректировать график, исходя из их изменений.
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