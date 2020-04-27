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Стало известно, когда в Рязани собираются завершить отопительный сезон

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Изображение ri с сайта Pixabay

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Отопительный сезон в Рязани планируется завершить 14-15 мая. Об этом сообщил в ходе совещания и. о. начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин.

Совещание по вопросам благоустройства, организации деятельности городского хозяйства, а также работы социальной сферы глава администрации Елена Сорокина провела в режиме видеоконференции. 

Кожин напомнил, что отопление в городе отключают, если в течение минимум пяти дней среднесуточная температура воздуха выше 8 градусов. По его словам, именно такую погоду прогнозируют синоптики на период с 1 по 5 мая. Но затем ожидается похолодание и осадки. 

С учётом того, рязанцы сейчас находятся на самоизоляции, тепло подаётся также в медицинские учреждения, отключить отопление в городе, по мнению чиновника, целесообразно 14-15 мая. 

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поручила следить за изменением погодных условий и корректировать график, исходя из их изменений.

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