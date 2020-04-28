Карабасова оставят под стражей до июня

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Басманный районный суд Москвы вновь продлил срок содержания под стражей Сергея Карабасова. На этот раз – до 4 июня.

Напомним, бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов проходит подозреваемым по делу о «площадке-призраке». На медиафоруме ОНФ в мае 2019 года рязанская журналистка сообщила Владимиру Путину о том, что детская площадка, которую должны были поставить в Лесопарке Рязани, там не появилась. Позднее администрация города показала эту площадку, а также сообщила, куда и на каком основании были перенесены её части. Тем не менее, Сергей Карабасов был задержан, а затем и арестован. 

Ещё один фигурант дела – бывший начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалёв – сейчас находится под домашним арестом. 

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