Новости Рязани сегодня: 15 октября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 12 октября.

Контрольно-счётная палата проверила выплаты рязанским медикам за работу в пандемию коронавируса.

Контрольно-счётная палата Рязанской области проверила, как в регионе осуществлялись стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом в период пандемии. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства. В ходе проверки было установлено, что все перечисления средств медучреждениям произведены в соответствии с законом. Выплаты производились ежемесячно. Однако за июль врачи получили деньги только в середине августа.

Уже более семи тысяч рязанцев подписали петицию против загрязнения воздуха.

Она появилась в сети ещё год назад, однако обрела особую популярность среди рязанцев именно сейчас. Это связано с неприятным запахом, который уже больше недели тревожит жителей города. Канализационная вонь на этот раз добралась до всех районов Рязани.

Из-за перекрытия Астраханского моста в центре Рязани образовались пробки.

Движение по перекрытому участку улицы Ленина теперь возобновится только 25 декабря. В первый же час после перекрытия моста через реку Лыбедь на объездных дорогах в центре города образовались пробки.

Рязанский Минобр высказался о переходе школьников на дистанционное обучение.

В Рязанской области не планируется массовый переход школьников на дистанционное обучение. Отвечая на вопрос рязанцев о переходе школьников на «дистанционку», представитель Минобра сообщил, что в настоящий момент на удалённый режим обучения переводятся отдельные классы по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Следственный комитет установит обстоятельства гибели двух пожилых супругов в Рыбновском районе.

Происшествие случилось в деревне Окаемово Рыбновского района. В результате пожара погибли супруги-пенсионеры. Так, следователи нашли в полуразвалившемся кирпичном доме останки 74-летней женщины и 71-летнего мужчины.

Рязань из федерального бюджета получит субсидии на реализацию нацпроектов.

Депутат от Рязанской области Андрей Макаров рассказал, что регионы получат свыше полутора триллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, Рязанская область получит субсидии на реализацию нацпроектов и мероприятий для борьбы с пандемией.

В Рязанской области один класс ушел на дистанционное обучение из-за коронавируса.