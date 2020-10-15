Следственный комитет установит обстоятельства гибели двух пожилых супругов в Рыбновском районе

В ночь с 14 на 15 октября в Рыбновском районе сгорел частный дом. Погибла пожилая супружеская пара, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области.
Происшествие случилось в деревне Окаемово Рыбновского района. В результате пожара погибли супруги-пенсионеры. Так, следователи нашли в полуразвалившемся кирпичном доме останки 74-летней женщины и 71-летнего мужчины.
По результатам следственных действий будут установлены причины возникновения пожара и все обстоятельства произошедшего.