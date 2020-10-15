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В Рязанской области один класс ушел на дистанционное обучение из-за коронавируса

Елена Лобанова

Со вторника, 13 октября, один класс в Сараевской школе перевели на дистанционный режим обучения из-за заболевшего коронавирусом ученика, сообщает ИД «Пресса». 

Как рассказала директор учебного заведения Татьяна Клейменова, у десятиклассника подтвердилась коронавирусная инфекция. Из-за этого пришлось приостановить занятия в классе по предписанию Роспотребнадзора. 

— Ребята будут продолжать обучение дистанционно. Всем учащимся рекомендовано  находиться на самоизоляции, — заметила Татьяна Клейменова. 

В начале октября в той же школе на дистанционное обучение ушел и 7 класс. Там также заболел один из учеников, однако у его одноклассников COVID-19 не подтвердился.

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