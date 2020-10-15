В Рязанской области один класс ушел на дистанционное обучение из-за коронавируса

Со вторника, 13 октября, один класс в Сараевской школе перевели на дистанционный режим обучения из-за заболевшего коронавирусом ученика, сообщает ИД «Пресса».

Как рассказала директор учебного заведения Татьяна Клейменова, у десятиклассника подтвердилась коронавирусная инфекция. Из-за этого пришлось приостановить занятия в классе по предписанию Роспотребнадзора.

— Ребята будут продолжать обучение дистанционно. Всем учащимся рекомендовано находиться на самоизоляции, — заметила Татьяна Клейменова.

В начале октября в той же школе на дистанционное обучение ушел и 7 класс. Там также заболел один из учеников, однако у его одноклассников COVID-19 не подтвердился.