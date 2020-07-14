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Новости Рязани сегодня: 14 июля

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РИА «7 новостей» представляет обзор главных событий Рязани и Рязанской области за 14 июля.

Бывший и.о. главы администрации Сергей Карабасов вернулся в Рязань. Правда, всё ещё в качестве обвиняемого. Он отбывает домашний арест в посёлке Солотча. В СИЗО экс-мэр провёл более года.

 Сергей Карабасов проходит обвиняемым по делу о площадке-призраке.

Рязанской области выявлено ещё 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности заболевание COVID-19 подтвердилось у 5 тыс 731 жителя Рязани и области. На проверке в Минздраве находятся ещё 35 положительных тестов на коронавирус. Вместе с этими людьми на контроле у врачей сейчас 5 тыс 766 человек. В сообщении опергруппы говорится, что все необходимые меры для борьбы с коронавирусом в Рязанской области осуществляются в полном объёме.

Уровень зарплат в Рязанской области постепенно растёт. В первый летний месяц средний уровень заработной платы в предложениях работодателей был на 4% выше, чем в феврале 2020 года, и на 3% выше, чем годом ранее.

На данный момент средняя предлагаемая заработная плата в Рязанской области составляет 40 400 рублей, что на 18% ниже, чем в среднем по России. Средняя ожидаемая зарплата равна 39 200 рублей.

Второй кассационный суд в Москве оставил в силе решение по делу ректора РГУ Андрея Минаева.

Ректор Рязанского госуниверситета Андрей Минаев обвинялся в превышении должностных полномочий и в мошенничестве. 

В Рязанской области пропала 73-летняя женщина.

Также в Рязанской области пропала ещё одна пенсионерка.

Полиция напомнила, как поменять просроченные водительские удостоверения.

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