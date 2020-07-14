Второй кассационный суд оставил в силе решение по делу ректора РГУ

Во вторник, 14 июля, Второй кассационный суд в Москве оставил в силе решение по делу ректора РГУ Андрея Минаева.

Напомним, ректор Рязанского госуниверситета Андрей Минаев обвинялся в превышении должностных полномочий и в мошенничестве. По версии следствия, он выписал сотрудникам премии, часть которых надо было вернуть для представительских расходов на встречу комиссии, проверяющей университет.

В ноябре 2019 года дело было прекращено, Минаеву назначили судебный штраф. Такое решение принял Советский районный суд Рязани. Прокуратура обжаловала его в Рязанском областном суде, там с решением согласились. После этого была направлена апелляция в Москву, но и она осталась без удовлетворения.