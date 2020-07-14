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Новости РязаниПроисшествия

Сергей Карабасов находится под домашним арестом в Солотче

7info

Бывший и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов находится под домашним арестом в Солотче. Об этом, со ссылкой на его адвоката Эдуарда Видакаса, сообщает рязанское бюро «Новой газеты».

Напомним, бывший мэр Рязани Сергей Карабасов проходит обвиняемым по делу о площадке-призраке. Рязанская журналистка на форуме ОНФ сообщила Владимиру Путину, что детская площадка, которую должны были установить в Лесопарке, там не появилась, при этом деньги за неё были оплачены. Президент поручил разобраться. 

Позднее администрация показала эту площадку и объяснила, как и где она была поставлена. Тем не менее, Карабасов был задержан в аэропорту после возвращения из отпуска. Затем его арестовали. В СИЗО он провёл более года, а 9 июля суд отправил Карабасова под домашний арест.

По данным «Новой газеты» с уголовным делом обвиняемый ознакомился, и следователи направили дело в прокуратуру. В течение 20 дней должно быть подготовлено обвинительное заключение. 

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