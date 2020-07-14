В Рязанской области пропала 73-летняя женщина

В Рязанской области пропала 73-летняя Галина Ивановна Крутова. О начале её поисков сообщили волонтёры ПСО «ЛизаАлерт».
Женщина живёт в посёлке Побединка Скопинского района. Её местонахождение неизвестно с 6 июля.
Приметы пропавшей: рост 1 метр 65 сантиметров, телосложение полное, волосы седые собраны в пучок.
Одета: сине-серая тёплая кофта на молнии, коричневые брюки, бело-серые мужские кроссовки, серый платок с синими цветами.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram