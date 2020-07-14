Полиция напомнила, как поменять просроченные водительские удостоверения

На сайте УМВД России по Рязанской области появилась информация о порядке замены водительских удостоверений, срок действия которых истёк.

Поменять водительские права, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, можно до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня документы считаются действительными.

Чтобы поменять водительское удостоверение, можно оставить заявку на портале госуслуг, обратиться лично в ГИБДД, или подать заявку по электронной почте. Адреса указаны на официальном сайте Госавтоинспекции.

В пресс-службе УМВД сообщили, что в период с 1 февраля по 15 июля в России должны были заметить более 2 млн водительских прав. На данный момент заменено более 1,6 млн.