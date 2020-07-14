В Рязанской области выявлено ещё 37 случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 14 июля, в Рязанской области выявлено ещё 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

По данным опергруппы, всего с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 5 тыс 731 жителя Рязани и области.

На проверке в Минздраве находятся ещё 35 положительных тестов на коронавирус. Вместе с этими людьми на контроле у врачей сейчас 5 тыс 766 человек.

В сообщении опергруппы говорится, что все необходимые меры для борьбы с коронавирусом в Рязанской области осуществляются в полном объёме.