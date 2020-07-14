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Новости РязаниОбщество

Эксперты: уровень зарплат в Рязанской области постепенно растет

7info

Эксперты hh.ru, проанализировали предлагаемые работодателями Рязанской области заработные платы, а также сравнили количество вакансий с удаленным форматом работы.  

Рост уровня ЗП. В первый летний месяц средний уровень заработной платы в предложениях работодателей был на 4% выше, чем в феврале 2020 года, и на 3% выше, чем годом ранее.

Актуальные средние предлагаемые и средние ожидаемые ЗП. На данный момент средняя предлагаемая заработная плата в Рязанской области составляет 40 400 рублей, что на 18% ниже, чем в среднем по России. Средняя ожидаемая зарплата равна 39 200 рублей.

Расширенные возможности по уровню ЗП. Интересно, что в период Пандемии как работодатели, так и соискатели начали обращать еще большее внимание на удаленный формат работы. Так, например, в июне по сравнению с февралем соискателям Рязанской области стало доступно в 1,5 раза больше «удаленных вакансий».

– Удаленный формат работы предполагает, что кандидат может, находясь дома, работать на компанию из другого города или даже страны. Соответственно, у соискателей появляется еще больше возможностей при поиске подходящей вакансии. Таким образом, соискатель, находясь в Рязанской области, может устроиться на удаленку, скажем, в московскую компанию «со столичным» уровнем заработной платы, –  комментирует Анна Зубкова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Поволжью.

Напомним, что по данным hh.ru, ситуация на рынке труда Рязанской области постепенно приходит в норму:

Количество открытых вакансий в Рязанской области в июне 2020 года увеличилось на 41% по сравнению с маем (напомним, что, начиная с марта, количество вакансий в регионе постоянно сокращалось). При этом на докризисный уровень область пока не вышла: так, год назад вакансий было на 7% больше. В целом по России количество вакансий в июне выросло на 34% по сравнению с маем, но сократилось на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. 

Количество резюме в июне в Рязанской области тоже выросло – на 5% по сравнению с маем и на 10% по сравнению с июнем прошлого года. По России в целом – на 5% и на 14% соответственно.

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