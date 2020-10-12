Неприятный запах в Рязани: в чём причина?

Рязанцы сильно обеспокоены качеством воздуха в городе. На протяжении шести дней в разных районах жители областного центра чувствуют резкий «навозный» запах. Первые сообщения по этому поводу стали поступать 6 октября – именно с этого дня рязанцы регулярно жалуются на невыносимую вонь на улице. При этом появляется неприятный запах в разных местах и в разное время суток. Обеспокоенные жители пытаются выяснить, в чём же причина этого.

Сообщения о «навозном» воздухе в областном центре буквально заполонили рязанские группы и паблики в социальных сетях. Нередко можно встретить расхожие комментарии о том, что отравляют рязанский воздух выбросы сероводорода в атмосферу, а основной источник выбросов этого опасного загрязняющего вещества якобы – Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

В свою очередь предприятие активно реагирует на жалобы и обеспокоенные сообщения рязанцев. Так, с 6 по 11 октября нефтезавод провёл более 400 проб атмосферного воздуха в пределах своей санитарно-защитной зоны. К мониторингу воздуха привлекалась не только эколаборатория РНПК, но и лаборатория Росгидрометра по Рязанской области. Согласно исследованиям, превышения ПДК сероводорода в воздухе выявлено не было. Не выявлено превышение ПДК и других загрязняющих веществ.

Нефтезавод работает в штатном режиме, но на производственной площадке предприятия в настоящее время проводится капремонт технологических установок. А, значит, производственные мощности на предприятии значительно сокращены и сокращено любое возможное воздействие на окружающую среду. Помимо РНПК в Рязани ведёт свою работу ряд организаций, деятельность которых может быть так или иначе связана с появлением неприятных запахов в городе. Также нельзя не отметить следующее: неприятный запах в Рязани имеет отчётливый «навозный» характер. И он вовсе не похож на сероводород, который можно определить по «удушающему» запаху тухлых яиц и гнилого мяса.

Почти неделю «навозный» воздух в Рязани беспокоит жителей города, источник его загрязнения пока что не найден. Хочется верить, что уже в ближайшее время уполномоченным органам удастся установить его причину, поспособствовать её ликвидации и дать рязанцам чёткий и конкретный ответ на вопрос, в чём истинная причина неприятного запаха.