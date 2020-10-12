Понедельник, 12 октября, 2020
13.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Неприятный запах в Рязани: в чём причина?

7info7

Рязанцы сильно обеспокоены качеством воздуха в городе. На протяжении шести дней в разных районах жители областного центра чувствуют резкий «навозный» запах. Первые сообщения по этому поводу стали поступать 6 октября – именно с этого дня рязанцы регулярно жалуются на невыносимую вонь на улице. При этом появляется неприятный запах в разных местах и в разное время суток. Обеспокоенные жители пытаются выяснить, в чём же причина этого.

Сообщения о «навозном» воздухе в областном центре буквально заполонили рязанские группы и паблики в социальных сетях. Нередко можно встретить расхожие  комментарии о том, что отравляют рязанский воздух выбросы сероводорода в атмосферу, а основной источник выбросов этого опасного загрязняющего вещества якобы – Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

В свою очередь предприятие активно реагирует на жалобы и обеспокоенные сообщения рязанцев. Так, с 6 по 11 октября нефтезавод провёл более 400 проб атмосферного воздуха в пределах своей санитарно-защитной зоны. К мониторингу воздуха привлекалась не только эколаборатория РНПК, но и лаборатория Росгидрометра по Рязанской области. Согласно исследованиям, превышения ПДК сероводорода в воздухе выявлено не было. Не выявлено превышение ПДК и других загрязняющих веществ.

Нефтезавод работает в штатном режиме, но на производственной площадке предприятия в настоящее время проводится капремонт технологических установок. А, значит, производственные мощности на предприятии значительно сокращены и сокращено любое возможное воздействие на окружающую среду. Помимо РНПК в Рязани ведёт свою работу ряд организаций, деятельность которых может быть так или иначе связана с появлением неприятных запахов в городе.  Также нельзя не отметить следующее: неприятный запах в Рязани имеет отчётливый «навозный» характер. И он вовсе не похож на сероводород, который можно определить по «удушающему» запаху тухлых яиц и гнилого мяса.

Почти неделю «навозный» воздух в Рязани беспокоит жителей города, источник его загрязнения пока что не найден. Хочется верить, что уже в ближайшее время уполномоченным органам удастся установить его причину, поспособствовать её ликвидации и дать рязанцам чёткий и конкретный ответ на вопрос, в чём истинная причина неприятного запаха.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Неприятный запах в Рязани: в чём причина?

Новости Рязани
Рязанцы сильно обеспокоены качеством воздуха в городе. На протяжении шести дней в разных районах жители областного центра чувствуют резкий «навозный» запах. Первые...
Узнать больше

В восьми домах Рязани отключат холодную воду

Администрация
Во вторник, 13 октября, в восьми домах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба администрации города.  Из-за аварийно-восстановительных работ на...
Узнать больше

В адрес пострадавших в резулттате пожара сокопинцев продолжает поступать помощь

Новости Рязани
В адрес пострадавших в результате пожара на артиллерийских складах воинской части, находящейся близ пос. Желтухинский, продолжает поступать помощь. Свое неравнодушие проявляют и...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани появилось новое пространство женского фитнеса «Prime»

Новости Рязани
Теперь ещё больше жительниц Рязани смогут заботиться о своей фигуре с комфортом и удовольствием. В субботу, 10 октября, состоялось торжественное открытие женской...
Узнать больше

Рязанские десантники преодолели горные препятствия

Новости Рязани
В рамках горно-полевого выхода на территории комплекса «Четыре стихии» полигона «Раевский» в Новороссийске курсанты рязанского училища ВДВ провели специальное учение по преодолению...
Узнать больше

Рязанская фигуристка Александра Трусова заняла 1-ое место на Кубке России 2020

Новости Рязани
16-летняя фигуристка Александра Трусова приняла участие в Кубке России 2020. Уроженка Рязани заняла 1-ое место по результатам короткой и произвольной программ. Александру Трусову называют  «русской...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+