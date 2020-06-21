Главные видео недели в Рязанской области

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РИА «7 новостей» представляет обзор главных видео этой недели в Рязанской области.

Недалеко от села Ласково под Рязанью в очередной раз сняли на видео стадо диких кабанов. Кабаны спокойно ходят по дороге перед машиной и совсем не боятся людей. Люди, снимающие видео, в свою очередь, рады столь близкому общению с дикой природой.

Николай Любимов раскритиковал ремонт дорог в Рязани по нацпроекту.

В микрорайоне Канищево в Рязани произошла массовая драка. Инцидент был снят в одном из дворов на улице Интернациональной в Рязани. Что стало причиной драки непонятно, так как не очень хорошо видно, как бьют одного из участников. Мужчина после этого не может подняться с земли.

В Рязани полиция изучит появившийся в соцсети ВКонтакте ролик с дракой в центре Рязани.

Появилось видео ДТП с участием мотоциклиста на Московском шоссе в Рязани.