Арест автомобиля побудил рязанца оплатить штрафы ГИБДД

2 сентября судебные приставы арестовали автомобиль рязанца за долги по штрафам ГИБДД. В этот же день мужчина погасил задолженность, сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Рязанской области.

В общей сложности за рязанцем числился 91 неоплаченный штраф на сумму более 54 тыс. руб. Должника остановили на Солотчинском посту ДПС. В присутствии понятых приставы наложили на его грузовик арест. Автомобиль оставили на ответственное хранение должника.

В тот же день мужчина погасил задолженность в полном объёме.