Активисты ОНФ призвали рязанские власти привести в порядок городские теплотрассы

Рязанские активисты Общероссийского народного фронта проверили состояние теплотрасс в Рязани. Проверка выявила ряд повреждений, сообщили в пресс-службе организации.

Теплотрассы с повреждённой теплоизоляцией, паровые протечки и дефекты соединительных узлов активисты обнаружили по следующим адресам: Лермонтова, 13а и Электрозаводская, 52 и 53г. В этих домах располагают соцобъекты – школы, детсады и госучреждения. Из-за неполадок теплосетей в холодное время года они могут недополучать тепло.

Эксперты народного фронта призвали рязанцев оперативно реагировать на неполадки теплосетей и сообщать о них в исполком ОНФ в Рязанской области: 390023 г. Рязань, ул. Электрозаводская, д.63, тел. 77-71-63, 77-71-64.

О нарушениях можно сообщить в онлайн-форме.

По итогам проверок активисты ОНФ проведут круглые столы с представителями власти и организациями, ответственными за состояние теплосетей. Специалистами будет составлена дорожная карта нарушений и намечены сроки ремонта.