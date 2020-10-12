Администрация: В Рязани установили 35 биотуалетов

С начала года в Рязани установили 35 биотуалетов. Такие цифры приводит мэрия города.

Туалетные кабинки появились в парке железнодорожников, рядом с МКЦ, в Верхнем городском парке и Нижнем городском саду. Биотуалеты установили в сквере на Соборной, ЦПКиО, в парке Морской славы.

Кроме того, биотуалетами оборудовали парк Советско-Польского братства по оружию, Лыбедский бульвар, набережную около Кремля, площадку рядом с Дворцом торжеств. В списке от администрации Рязани также значатся площадь Ленина, площадь Театральная, Торговый городок, КДЦ «Октябрь», площадки рядом с ТЦ «КИТ», комплексом НИТИ и Торговыми рядами в центре города.

Совсем скоро заработают биотуалеты в сквере на Новослободской, в сквере имени Скобелева. Кроме того, ещё один туалет откроют в ЦПКиО.