Елена Сорокина отчиталась об обучении в Сколково

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, как прошло её обучение в Сколково. Пост с впечатлениями она разместила на своей странице в Facebook.

Так, обучение по первому модулю программы MPA длилось 5 дней. Глава администрации принимала в нём участие в составе команды от Рязанской области. В рамках обучения участники программы изучили тенденции развития современных мегаполисов, проанализировали тренды управления городами. Вместе другими градоначальниками Сорокина проанализировала тенденции управления российскими городами.

Интенсив был очень высокий, обучение завершалось в 21.30-22.00 ежедневно, — написала глава рязанской администрации.

В ходе общения с коллегами она пришла к выводу: круг проблем у российских городов похожий. Больше всего проблем в сфере экологии, в инфраструктуре, волнуют жителей вопросы экономического развития. В зависимости от города меняется только рейтинг этих пунктов.

По итогам первого модуля Рязань получила описание базовой динамики социально-экономического развития города (преконсалтинг), подготовленный независимыми экспертами. Кроме того, мы разработали и представили ставку (опору социально-экономического развития) Рязани. Получили замечания и комментарии, над которыми в межмодульный период будем работать в расширенном составе, — добавила Сорокина.