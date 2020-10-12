Елена Сорокина отчиталась об обучении в Сколково

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, как прошло её обучение в Сколково. Пост с впечатлениями она разместила на своей странице в Facebook.
Так, обучение по первому модулю программы MPA длилось 5 дней. Глава администрации принимала в нём участие в составе команды от Рязанской области. В рамках обучения участники программы изучили тенденции развития современных мегаполисов, проанализировали тренды управления городами. Вместе другими градоначальниками Сорокина проанализировала тенденции управления российскими городами.
Интенсив был очень высокий, обучение завершалось в 21.30-22.00 ежедневно, — написала глава рязанской администрации.
В ходе общения с коллегами она пришла к выводу: круг проблем у российских городов похожий. Больше всего проблем в сфере экологии, в инфраструктуре, волнуют жителей вопросы экономического развития. В зависимости от города меняется только рейтинг этих пунктов.