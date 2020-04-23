Четверг, 23 апреля, 2020
10.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязань перейдёт на разрывной график движения общественного транспорта

7info

В четверг и пятницу улицы Рязани обработают аэрозольным методом

Коронавирус Рязань
Для профилактики распространения коронавируса 23 и 24 апреля в Рязани пройдет аэрозольная обработка города. Дезинфекция будет проводиться с помощью спецтехники, которую предоставила...
Узнать больше

Рязанской станции скорой помощи подарили новую стиральную машину

Коронавирус
Рязанская станция скорой помощи получила в подарок от коммерческой организации новую стиральную машину. Об этом сообщает минздрав Рязанской области. Стиральная машина рассчитана на загрузку в...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены ещё 30 заболевших коронавирусом

Коронавирус Рязань
Ещё у 30 рязанцев подтвердился диагноз коронавирус. Об этом сообщила опергруппа правительства региона по данным на 17 апреля. Теперь...
Узнать больше
-

Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил ввести в Рязани разрывной график движения общественного транспорта. Об этом он заявил во время заседания оперативного штаба.

По словам главы региона, из-за коронавируса улицы областного центра регулярно дезинфицируются и убираются. В связи с этим, транспорт целесообразно перевести на разрывной график.

С понедельника, 27 апреля. он должен работать с 6 до 10 и с 16 до 20 часов.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новые данные о «заражённости» районов Рязани коронавирусом

Новости Рязани
Лидером по числу заражённых остаётся Московский район. Там коронавирус выявлен у 92 человек. Далее следуют Октябрьский (69), Железнодорожный (64) и Советский район (25).
Узнать больше

Стационарные соцучреждения Рязанской области переведены в режим полной самоизоляции

Новости Рязани
С 23 апреля в Рязанской области стационарные учреждения социального обслуживания переведены в режим полной самоизоляции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. 
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Марафон #МЫожидаемКВН — продолжается. Прямой эфир со звёздами Высшей лиги

Новости Рязани
Марафон #МЫожидаемКВН - продолжается! 24 апреля в 13.00 состоится прямой эфир с Михаилом Масленниковым («Триод и Диод», Смоленск) и Романом Кузьминым («Такая...
Узнать больше

Николай Любимов рассказал, в каком случае введут пропуска для выхода на улицу

Власть
Систему выдачи пропусков для выхода на улицу в Рязанской области введут в случае ухудшения обстановки по коронавирусу. Об этом заявил губернатор Николай...
Узнать больше

Администрация Рязани показала, как военная техника дезинфицирует улицы

Администрация
В четверг, 23 апреля, в Рязани провели дезинфекцию улиц аэрозольным методом. Работы проводились в Московском районе города с помощью военной техники. Это...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+