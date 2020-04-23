Рязань перейдёт на разрывной график движения общественного транспорта

Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил ввести в Рязани разрывной график движения общественного транспорта. Об этом он заявил во время заседания оперативного штаба.
По словам главы региона, из-за коронавируса улицы областного центра регулярно дезинфицируются и убираются. В связи с этим, транспорт целесообразно перевести на разрывной график.
С понедельника, 27 апреля. он должен работать с 6 до 10 и с 16 до 20 часов.
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