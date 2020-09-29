Водителя в состоянии наркотического опьянения из Рязани поймали полицейские

В Волгоградской области полицейские в ходе рейда поймали рязанца, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в автомобили мужчины правоохранители нашли запрещённые вещества, сообщает пресс-служба УМВД России по Волгоградской области.

«Мерседес Бенц» под управлением рязанца волгоградские полицейские оставили на посту «Городищенский». Поведение мужчины вызвало у них подозрения. Оказалось, что в салоне автомобиля житель Рязанской области перевозил марихуану. Задержанный признался: её он хранил для личного употребления.

Кроме того, сам водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В отношение рязанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет колонии.