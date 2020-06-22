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В Спасском районе произошло «пьяное» ДТП

7info7
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Вечером в воскресенье, 21 июня, в Спасском районе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

40-летний водитель на «Митсубиши Паджеро» не справился с управлением авто во время поворота. Неудачный манёвр привёл к наезду на «Ауди А4», за рулём которого находился 56-летний мужчина.

В результате просшествия рязанец, находившийся за рулём «Ауди», получил ушибы и ссадины. Ему оказали медицинскую помощь. Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель «Митсубиши» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его организме в 9 раз превышал допустимый уровень.

По факту ДТП проводится проверка.

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