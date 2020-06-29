В Спасском районе произошло ДТП с постравшими

-

В субботу, 27 июня, в Рязанской области столкнулись две иномарки. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в Спасском районе. Молодой местный житель на «Митсубиши АСХ» не справился с управлением своего авто и столкнулся с автомобилем «Митсубиши Лансер». В нём за рулём находилась 47-летняя жительница Подмосковья.

Пассажир и водитель «Лансера» получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.