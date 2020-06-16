В Сасовском районе женщина угрожала убить соседа из-за коз

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В деревне Таировка Сасовского района конфликт между соседями чуть не закончился трагедией. Об инциденте сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Полицейским стало известно о том, что между пожилыми жителями деревни возник конфликт. 60-летняя женщина накинулась на 84-летнего соседа с угрозами.

Прибыв на место, правоохранители утихомирили взбунтовавшуюся местную жительницу и выяснили обстоятельства ссоры. Оказалось, что пенсионер сделал замечание соседке. Та якобы плохо смотрела за своими козами, и те забрели на его огород. Соседи начали ругаться. В порыве ярости женщина повалила мужчину на землю и начала угрожать ему убийством деревянной палкой.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит срок в виде принудительных работа на срок до 2 лет или лишение свободы.