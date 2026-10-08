ПВО за ночь уничтожила 399 украинских беспилотников, в том числе в Рязанской области

Российские силы ПВО в ночь на 8 октября перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны зафиксировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областями.

Кроме того, беспилотники перехватили над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом и Татарстаном. Еще часть аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря.

Минобороны уточнило, что ПВО отражала атаку с 20:00 7 октября до 08:00 8 октября по московскому времени.