В Рыбновском районе столкнулись «Ниссан» и «Рено»

-

В Рыбновском районе на дороге к селу Пощупово столкнулись два автомобиля. ДТП произошло в полдень в субботу, 6 июня.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Рязанской области, рязанец на «Ниссане» решил обогнать идущий впереди него поток автомобилей. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с поворачивающим налево автомобилем «Рено». Мощный удар отбросил иномарки в кюветы.

Инцидент не обошёлся без пострадавших. Водитель «Рено» получил травмы. Его госпитализировали. Также за помощью медиков обращалась пассажирка «Ниссана».